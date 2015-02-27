Глава МЧС России посетил спасательный центр и пожарные части Мариуполя

Александр Куренков прибыл с визитом в ДНР.

Глава российского экстренного ведомства Александр Куренков проинспектировал работу отряда пиротехнических и аварийно-спасательных работ в ходе своего рабочего посещения спасательного центра и пожарных частей города Мариуполя. Известно, что свыше 250 сотрудников успешно отработали сотни заявок по разминированию территории и разбору завалов после обстрелов ВСУ. В пресс-служе ГУ МЧС уточнили, что сотрудники Центра "Лидер" доложили о масштабах проводимых работ по разминированию освобожденных территорий. Так, после освобождения нескольких районов Мариуполя пожарно-спасательная служба восстанавливалась практически с нуля. Несмотря на последствия боевых действий, сложные социально-бытовые условия, подразделения МЧС своевременно оказывали помощь пострадавшему населению.

Также Александр Куренков осмотрел территорию металлургического комбината "Азовсталь" и Собора Архистратига Божия Михаила. Оба объекта были значительно повреждены в ходе боевых действий. В настоящее время спасатели участвуют в восстановлении храма. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Александр Куренков также лично встретился с эвакуированными семьями сотрудников МЧС России по Донецкой народной республике. Чиновник проверил условия их проживания. По заверению представителя российского правительства, уже в ближайшее время МЧС проработает механизм предоставления полноценного отдыха и восстановления сотрудников с их семьями как на территории ЛНИ и других регионах страны.

В Ленобласти Кургальский полуостров горел два дня подряд.

Фото и видео: ГУ МЧС России