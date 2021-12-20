В Ленобласти Кургальский полуостров горел два дня подряд

Известно, что огонь уничтожил примерно гектар особо ценной территории Кингисеппского района.

Возгорание на территории заказника "Кургальский" началось утром 20 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ленобласти.

Пожар 20 июня заметили жители Курголово. К 08:00 у очага возгорания собрались местные, сотрудники лесничества и пожарные. По данным ведомства, горели 500 "квадратов" сухостоя. На место прибыли дежурные 70-й пожарной части из Усть-Луги. Так, горение ликвидировали примерно к 11:30. Примечательно, что в очаге пожара позже были найдены следы временной остановки людей. Таким образом, огонь уничтожил стоянку краснокнижных птиц.

Днем 21 июня возгорание повторилось на том же месте около 14:00. Как сообщает издание 47News, для тушения пожара задействованы сотрудники подразделения и структуры Минобороны.

Известно, что огонь уничтожил примерно гектар особо ценной территории Кингисеппского района. Местные утверждают о возобновлении пожара.

Детали произошедшего уточняются. Информации о пострадавших нет.

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