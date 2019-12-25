Петербуржцы заметили пожар в лесу Приозерского района

Причина возгорания неизвестна.

Как сообщили в соцсетях петербуржцы, вечером в понедельник, 22 июня, в лесу Приозерского района был замечен пожар. Жители города поделились фото с места происшествия.

На кадрах также виден открытый огонь и много дыма. Официальной информации от МЧС пока не поступало.

Петербуржцы поделились своими мнением в комментариях под фото и напомнили, что зачастую лесные пожары начинаются из-за людей: непотушенный окурок, костер и многое другое может привести к ужасным последствиям.

Напомним, что в Петербурге противопожарный режим продлили до 5 июля. В лесах категорически запрещается жечь траву и мусор.

Фото: vk.com/spb_today