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В Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля
Сегодня, 8:14
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nastya960

В Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля

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Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим до 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До 5 июля петербуржцы не смогут посещать городские леса, лесопарковые зоны. В качестве исключения, леса могут посещать работающие специалисты и транспорт, необходимый для ведения лесохозяйственной деятельности и для предупреждения пожаров.

В лесу категорически запрещено разводить костер, жечь траву и мусор.

Губернатор Петербурга напомнил, что коронавирус никуда не делся.

Фото: pixabay 

Теги: противопожарный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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