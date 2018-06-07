В Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим до 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
До 5 июля петербуржцы не смогут посещать городские леса, лесопарковые зоны. В качестве исключения, леса могут посещать работающие специалисты и транспорт, необходимый для ведения лесохозяйственной деятельности и для предупреждения пожаров.
В лесу категорически запрещено разводить костер, жечь траву и мусор.
Губернатор Петербурга напомнил, что коронавирус никуда не делся.
Фото: pixabay
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