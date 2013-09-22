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Александр Дрозденко показал фотографии новой экотропы в Кингисеппском районе
Сегодня, 10:32
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Александр Дрозденко показал фотографии новой экотропы в Кингисеппском районе

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Экотропа оборудуется при поддержке компании "Северный поток 2".

В Кургальском заказнике в Кингисеппском районе Ленобласти появится новая экотропа. Губернатор региона Александр Дрозденко поделился фотографиями с места.

В заказнике будут деревянные настилы, смотровые площадки, места для отдыха и информационные стенды. Часть работ уже выполнена, полностью экотропа будет готова весной.

Тропу назвали "Долина реки Выбья и Лужская губа". Она оборудуется при участии компании "Северный поток 2". 

Территория считается одной из уникальнейших в Ленобласти в зоологическом и ботаническом отношениях. На полуострове большое разнообразие и оригинальность флоры: приморские луга, обширные песчаные пляжи, болота и озёра, дюнные сосновые боры. Кроме того, к заказнике отмечено 250 видов пернатых (85% орнитофауны области), из которых 180 видов здесь гнездятся. На побережье Финского залива останавливаются десятки тысяч водоплавающих и околоводных птиц.

Ранее стало известно, какой маршрут стал самым популярным в Ленобласти. 

Фото: Instagram / @drozdenko_au

Теги: кургальский заказник, экотропа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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