При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек

Огонь начал распространяться по СИЗО с пекарни.

При пожаре в московском СИЗО №6 на Шоссейном шоссе эвакуировали более 900 человек. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в экстренном ведомстве города. По уточненным данным эксперта, для ликвидации последствий возгорания в трехэтажном здании на территории женской тюрьмы на место направлены около 50 боевых расчетов пожарной службы.

В соседний жилой корпус были эвакуированы более 900 человек сообщение источника в ГУ МЧС по региону

Специалист объяснил, что в результате пожара никто не пострадал. К тушению пламени привлекались 148 человек и 47 единиц спецтехники. Инцидент произошел в понедельник 27 июля. В ГУ МЧС рассказали, что огонь начал распространяться с территории пекарни.

Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии.

Фото: Piter.tv