При пожаре в казино-отеле в Камбодже погибли десять человек

Пострадали не менее 30 человек.

При пожаре в отеле-казино Grand Diamond City Casino в Камбодже погибли десять человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Phnom Penh Post. Специалисты уточнили, что пострадавшими считаются около 30 человек. Все они получили травмы или ожоги в здании, расположенной на пограничном переходе Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. Пламя распространилось по помещению в ночь на 29 декабря. Известно, что огонь все еще не потушен. К началу возгорания в гостинице находилось свыше 400 человек, включая и персонал, и гостей.

30 человек, получившие травмы, были доставлены в больницу города Араньяпратхет на территории Таиланда. Большинство погибших – работники казино, граждане Таиланда и Камбоджи. Нем Пхэнг, глава администрации города Пойпет

Стоит уточнить, что вице-президент Национального комитета Камбоджи по чрезвычайным ситуациям Кун Ким сообщил утром в Пномпене о том, что на место пожара направлена группа спасателей и вертолеты. Они помогают тем, кто не способен выбраться самостоятельно из горящего здания. Причины пожара все еще устанавливаются.

В жилом доме на Большом проспекте П. С. горел подвал.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье