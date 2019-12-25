В жилом доме на Большом проспекте П. С. горел подвал

Сегодня ранним утром, 29 декабря, в Петроградском районе произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 79 горело помещение. Огонь охватил подвал площадью 30 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 04:03. Пламя потушили только спустя 1 час 45 минут. В результате случившегося никто не пострадал.
С огнем боролись пять спецмашин и 23 спасателя. На данный момент устанавливается причина случившегося. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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