В жилом доме на Большом проспекте П. С. горел подвал

С огнем боролись пять спецмашин и 23 спасателя.

Сегодня ранним утром, 29 декабря, в Петроградском районе произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 79 горело помещение. Огонь охватил подвал площадью 30 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 04:03. Пламя потушили только спустя 1 час 45 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

С огнем боролись пять спецмашин и 23 спасателя. На данный момент устанавливается причина случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv