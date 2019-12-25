Пожар в здании потушен.

При пожаре в больнице Пскова пострадали два человека. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону. В экстренном ведомстве уточнили, что пламя распространилось по пульмонологическому отделению городского медицинского учреждения. Спасатели смогли эвакуировать из помещения 20 человек.

По прибытии к месту происшествия пожарных было установлено, что из окна четвертого этажа идет дым. Пострадали два человека, 20 человек было эвакуировано. пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Источник агентства уточнил, что к настоящему моменту пламя ликвидировано. У одного из пострадавших медики диагностировали отравление угарным газом, а также ожоги верхних дыхательных путей первой степени. У второго пациента, госпитализированного в больницу, выявлены термические ожоги рук второй степени.

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Фото: Piter.tv