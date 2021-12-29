При попытке перейти через границу в Казахстане задержали около 300 человек

У них было в том числе изъято оружие.

Порядка 300 человек задержали правоохранители Казахстана при попытке перейти государственную границу, кто-то пытался прейти ее на автомобиле, а кто-то пешком. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В сообщении говорится, что у них было изъято оружие, а также сотовые телефоны и крпуные суммы денег и в отечественной и иностранной валюте.

Как сообщил и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, в городах Тараз и Талдыкорган 6 и 7 января предпринимались неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов. В них содержатся особо опасные преступники. Он подчеркнул, что удалось отразить все атаки.

Тургумбаев сказал также, что осуществлялись многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алма-Атинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент. Кроме того, предпринимались попытки нападения на войсковые части и блокпосты министерства обороны. Делалось это доя того, чтобы завладеть оружием и боевой техникой.

Ранее мы писали, что силовики ликвидировали шесть человек во время спецоперации в Таразе.

Фото: Piter.TV