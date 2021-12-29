Силовики ликвидировали шесть человек во время спецоперации в Таразе

Среди гражданского населения пострадавших нет. В процессе ликвидации злоумышленников пострадали семь полицейских. На данный момент обстановка в регионе спокойная. Митингующие покинули площадь.

В ходе спецоперации в казахстанском Таразе силовики устранили шесть террористов. Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат региона.

В материале сказано, что среди гражданского населения пострадавших нет. В процессе ликвидации злоумышленников пострадали семь полицейских. На данный момент обстановка в регионе спокойная. Митингующие покинули площадь. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Интернет по-прежнему не включают.

Напомним, что в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Сначала на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау. Они выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Потом митингующие начали собираться в других городах. В Алма-Ате началось мародерство. Участники протестов завладели оружием и начали устраивать стрельбу на улицах. По данным ООН, в ходе массовых беспорядков получили ранения около 1 тыс. человек. Погибли 18 силовиков.

Ранее мы сообщили, что неизвестные отправили письма с угрозами о минировании в посольства Армении и Белоруссии в Москве.

Видео: Telegram/SHOT