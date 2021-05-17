Украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе. Есть погибшие

По словам главного врача больницы Виктора Саранова, при обстреле «Градами» войска Украины ориентировались на звонки пациентов по мобильным телефонам.

Украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе. Огонь велся из танка и РСЗО "Град". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сотрудников больницы.

Медики и бойцы Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что на площади перед больницей лежали тела как минимум шести погибших мирных жителей. Подсчет продолжается. Здание больницы серьезно повреждено. На трех этажах выбиты стекла. Стены в палатах пробиты снарядами. На территории здания обнаружены тела еще двух погибших украинских военных. Врач рассказал, что при отступлении они стали жертвами своих же сторонников.

Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинских военным) поневоле помогали, они же медики. Собеседник агентства

По словам главного врача больницы Виктора Саранова, при обстреле "Градами" войска Украины ориентировались на звонки пациентов по мобильным телефонам.

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Видео: Telegram/РИА Новости