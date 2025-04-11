При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погиб 221 человек

Власти займутся расследованием причин обрушения.

При обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике погиб 221 человек. Об этом сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес. Его слова приводит радиостанция Caracol.

Инцидент произошел в ночь на 7 апреля в Санто-Доминго. Крыша ночного клуба обрушилась, когда в заведении проходил вечер живой музыки. Изначально сообщалось о менее 200 погибших в результате обрушения. По словам Мендеса, 189 человек были спасены по итогам спасательной операции. Власти займутся расследованием причин обрушения.

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Видео: YouTube / Global News