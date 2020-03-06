Худший вариант предусматривает гибель 68 млн человек по всему миру.

При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек. Об этом заявили аналитики из австралийского национального университета в Business Insider. В общей сложности эксперты продумали семь вариантов развития событий.

Самая благоприятная модель основана на пандемии гриппа в Гонконге в 1968/1969 годах. Тогда в регионе от заражения скончались почти миллион человек. При этом варианте развития событий глобальный ВВП уменьшится на 2,4 триллиона долларов.

Наихудший прогноз основан на испанке, которая уничтожила 50 млн человек в 1918/1920 годах. Этот сценарий лишит глобальный ВВР 9 триллионов долларов, а смертность - 68 млн жизней

Уже сейчас инфекция распространилась на 81 страну мира. .Коронавирус объявлен ВОЗ угрозой международного масштаба. До сих пор эффективной вакцины ученые не создали. работа над лекарством продолжается.

Ранее число скончавшихся от коронавируса в Китае возросло до 3042.

