За сутки заразилось 143 человека.

Число скончавшихся от коронавируса в Китае возросло до 3042. На материковой части страны зараженными считаются 80,552 пациентов. Из них более 53,7 тысяч человек вылечились от пневмонии нового типа. Об этом заявили в государственном комитете по гигиене и здравоохранения КНР.

За последние сутки по стране зарегистрировано 143 новых случая болезни. За день медики отправили из больниц домой 1681 человека, погибли 30 пациентов. Из них 29 жертв пришлось на провинцию Хубэй, еще один скончался на острове Хайнань. Еще 102 китайка подозреваются в инфицировании.

В общей сложности под подозрением на коронавирус находятся 482 человек. Около 29,9 тысяч человек, которые имели контакты с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

Также в Гонконге выявлено 104 случая заражения, из которых два человека погибли, а 46 - вылечились. В Макаро обнаружено десять инфицированных. Их низ 9 жителей выписаны. На тайване пострадали 44 человека, из которых один пациент скончался, а 12 выздоровели.

Ранее на Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае.

Видео: YouTube/South China Morning Post