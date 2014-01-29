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При крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих

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Еще пятеро получили ранения.

При крушении моста в Южной Корее погибло трое рабочих. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Инцидент произошел утром 25 февраля на участке скоростной автомагистрали Сеул – Седжон. Рабочие перемещали с помощью крана между опорами стальную конструкцию, состоящую из нескольких железных балок. Всего под мостом в момент крушения находились восемь рабочих, из них трое погибли. Еще пятеро получили ранения. На место прибыли пожарные для поиска возможных пропавших без вести в результате крушения моста.

Ранее мы сообщали, что в Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли.

Видео: YouTube / KOREA NOW

Теги: жертвы, крушение моста, пострадавшие, южная корея
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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