Губернатор города отметил, что экспериментальное применение технологии себя оправдало.

При капремонте дома на Московском проспекте применили технологию "теплый чердак". Результаты оценил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба Смольного 6 февраля, градоначальник отметил, что морозы помогли в проверке технологии – так получилось проверить, что происходит с кровлей в холодную погоду.

Дом № 151А на Московском проспекте, в котором побывал губернатор, была построена в 1954 году. Технологию "теплого чердака" планируется вводить только в тех домах, которые прошли капитальный ремонт.

В ходе объезда Московского района глава города рассказал о принципе зонирования детских и спортивных площадок, а также стало известно, что школу на Заставской улице могут сдать с опережением сроков.

Фото: gov.spb.ru