Губернатор города поддержал запрос депутатов Госдумы и ЗакСа.

Школу на Заставской улице могут сдать с опережением сроков. Об этом стало известно 6 февраля после объезда губернатором Петербурга Александром Бегловым Московского района. Градоначальник поддержал предложение депутата Государственной Думы Виталия Милонова и депутата Законодательного Собрания Алексея Макарова о том, чтобы ускорить строительство новой школы.

Беглов рассказал, что город будет договариваться с застройщиком для того, чтобы сдать школу с опережением сроков – 1 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что детская поликлиника в Московском районе Петербурга получила новое оборудование после капремонта.

Фото: Piter.tv