Детская поликлиника в Московском районе Петербурга получила новое оборудование после капремонта

В учреждении появился ЛОР-комбайн для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний и портативный аппарат УЗИ.

Детская поликлиника №35 в Московском районе Петербурга получила новое оборудование после капитального ремонта. Об этом стало известно во время рабочего объезда района губернатором города Александром Бегловым, сообщила пресс-служба Смольного.

Комплексный капитальный ремонт в здании на Ленинском проспекте стартовал в прошлом году на средства из городского бюджета. Приведены в порядок фасад, водостоки, внутренняя отделка, в ближайшее время в здании смонтируют новую пожарную сигнализацию. Полностью завершить ремонт планируют уже в марте.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" для поликлиники № 35 было закуплено новое оборудование. В учреждении появился в том числе ЛОР-комбайн для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, а также портативный аппарат УЗИ, который позволяет проводить диагностику в любом месте.

Поликлиника №35 обслуживает более 28 тысяч человек, в здании на Ленинском проспекте обслуживается 16 тысяч детей.

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Фото: gov.spb.ru