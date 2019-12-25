Уборку ЗСД в Петербурге обеспечивают 120 единиц техники

Работу механизированной базы диаметра оценил губернатор города.

Уборку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге обеспечивают 120 единиц техники и 800 человек персонала. Об этом и многом другом стало известно во время визита губернатора города Александра Беглова на Южную механизированную базу ЗСД в ходе рабочего объезда Московского района 6 января.

Снег на трассе чистят одновременно с городскими улицами, отметил Беглов.

Градоначальнику показали, как база на Кубинской улице объединяет все службы, которые занимаются эксплуатацией трассы – уборкой, дорожным контролем, службами безопасности и энергоснабжения магистрали. Беглову показали, что у ЗСД есть своя снегоплавильная установка, которая обладает мощностью 500 кубометров в сутки. Снег тут утилизируют только в сильные снегопады, в других случаях осадки вывозят на стационарные пункты Водоканала".

Накануне стало известно, что ПАО "Россети" вложит 38 млрд рублей в развитие распределительных сетей Петербурга в этом году. В 2021 году ключевым проектом станет развитие сети Петроградского района.

Фото: Piter.tv