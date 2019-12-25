ПАО "Россети" вложит 38 млрд руб в развитие распределительных сетей города в этом году

В 2021 году ключевым проектом станет развитие сети Петроградского района.

В пятницу, 5 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов и и.о. гендиректора компании ПАО "Россети" Андрей Рюмин провели рабочую встречу, на которой достигли договоренности о развитии петербургской агломерации.

Компания вложит в проект 38 миллиардов рублей. По словам губернатора, в Петербурге создали единый центр ответственности за электроснабжение именно благодаря "Россетям". За сложное время пандемии не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения электроснабжения больниц, других медучреждений и социальных объектов.

По словам Рюмина, за три года компания вложила в развитие энергосистемы Петербурга и области 95 миллиардов рублей: ввели 18 новых подстанций, свыше 6,7 тысяч новых линий электропередачи.

Ранее мы писали, что в Петербурге составили список подстанций, где можно размещать граффити.

Фото: Pixabay