Работы в муниципальном округе "Новоизмайловское" планируют завершить до октября 2021 года.

Губернатор Петербурга рассказал о принципе зонирования детских и спортивных площадок. В ходе рабочего объезда Московского района Александра Беглова градоначальник отметил, что данный принцип необходимо применять при реконструкции и строительстве площадок.

Как сообщила пресс-служба Смольного 6 февраля, Беглов посетил дворовые спортивные площадки, в частности, во дворе дома 44 по Новоизмайловскому проспекту – там площадка давно требует ремонта.

Губернатору показали хоккейную площадку в соседнем дворе на Новоизмайловском, 38 и подростково-молодежный клуб "Форсаж", основу которого составляет танцевальная студия.

Фото: gov.spb.ru