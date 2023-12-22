При атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка

Также в результате инцидента четверо человек пострадали.

При атаке на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли три моряка. Об этом сообщили в Центральном командовании США.

В опубликованном сообщении отмечается, что за атакой стоит правящее на севере Йемена движение хуситов "Ансар Алла". Также в результате инцидента четверо человек пострадали. Из них трое находятся в критическом состоянии. Судно получило значительные повреждения. Сухогруз шел под флагом Барбадоса и принадлежит Либерии. Команда судна покинула его после ракетной атаки.

Ранее мы сообщали, что генсек ООН обеспокоен последствиями затопления сухогруза Rubymar в Красном море.

Видео: X / SpokespersonNavy