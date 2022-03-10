Национальное собрание выбрало на пост Каталину Новак.

Президентом Венгрии впервые стала женщина. На должность главы государства местный парламент выбрал министра по вопросам семьи, молодежи и международным отношениям Каталин Новак. Решение принято 10 марта на заседании Национального собрания страны.

За кандидатуру Новак проголосовали 137 законодателей из 199 депутатов. Прямая трансляция велась на венгерском канале М1. Оппонентом 44-летнего политика был представитель оппозиционной коалиции, экономист Петер Рона. Напомним, что президент Республики избирается на срок в пять лет. С 2021 года пост занимал Янош Адер. Он выдвигался на должность дважды и дважды выигрывал выборы.

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Фото и видео: Youtube/Hír TV