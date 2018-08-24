Президента банка "Прайм Финанс" Табунова обвинили в хищении 267 млн рублей

До 5 ноября петербуржец пробудет под домашним арестом.

Руководителю банка "Прайм Финанс" предъявили уголовное обвинение. Предпринимателя считают причастным в присвоении денежных средств и подделке документов. Сейчас фигурант расследования Михаил Табутов отправлен под домашний арест. Мера пресечения выбрана до 5 ноября.

Напомним, что сам банк лишен лицензии на осуществление деятельности. На прошлой неделе следователи в Петербурге задержали бывшего главу учреждения.

Следствие полагает, что Табунов в качестве генерального директора банка забирал в личное пользование деньги из офиса. Аудиторы выявили нехватку средств на сумму в более чем 260 миллионов рублей. Табунов забирал наличку из сейфа и относил домой. Также подозреваемый вместе с коллегами отправлял в Банк России сфальсифицированные отчетности.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурант дела о теракте в метро Петербурга обвинил ФСБ в подставе.

Фото: Piter.tv

