Президент банка "Прайм Финанс" отправился под домашний арест

Михаил Табунов до 5 ноября останется дома под арестом.

В Приморском районном суде вынесли решение о том, что президент банка "Прайм Финанс" пробудет под домашним арестом до 5 ноября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Следствие полагает, что бизнесмен Михаил Табунов присвоил деньги собственной фирмы, а также фальсифицировал документацию. В период с 2015 года он вместе с группой неустановленных лиц похитил около 106 миллионов рублей. Преступная деятельность велась вплоть до весны 2019 года. Мужчина регулярно опустошал корпоративный сейф, беря оттуда суммы от одного до 25 миллионов рублей. Все завершилось внезапной проверкой 29 мая. Тогда ревизоры не обнаружили в сейфе крупной суммы денежных средств.

На данный момент Прокуратура разыскивает сообщников предпринимателя.

Ранее Piter.tv писал о том, что в суд поступило ходатайство о прекращении дела о теракте в петербургском метро.

Фото: Piter.tv

