Президента Монголии изолировали на 14 дней после возвращения из Китая

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга изолировали на 14 дней после возвращения из Китая. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Глава государства ездил в Китай вместе с делегацией — в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром.
Теперь президент и министр лягут на карантин в больнице в столичном районе Баянзурх. Их проверят на коронавирус, эпидемия которого уже несколько месяцев бушует в Китае.
Всех остальных членов делегации, вернувшейся из КНР, поместили в санаторий в Жаргаланте.
27 февраля президент Монголии вернулся из поездки в Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Также Халтмаагийна Баттулга преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом.
Ранее российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни.
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