Президента Монголии изолировали на 14 дней после возвращения из Китая

Всё опять из-за коронавируса

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга изолировали на 14 дней после возвращения из Китая. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава государства ездил в Китай вместе с делегацией — в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром.

Теперь президент и министр лягут на карантин в больнице в столичном районе Баянзурх. Их проверят на коронавирус, эпидемия которого уже несколько месяцев бушует в Китае.

Всех остальных членов делегации, вернувшейся из КНР, поместили в санаторий в Жаргаланте.

27 февраля президент Монголии вернулся из поездки в Китай, где встречался с Си Цзиньпином. Также Халтмаагийна Баттулга преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом.

Ранее российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни.