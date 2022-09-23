Эммерсон Мнангагва рассказал о трудностях в развитии экономики африканской страны.

Президент Зимбабве призвал в ООН снять со страны введенные Западом санкции. Об этом глава государства упомянул в ходе своего выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Политик напомнил коллегам о том, что страна движется по пути индустриализации и модернизации, основываясь на национальных приоритетов и исторического контекста.

Однако незаконные санкции, введенные рядом государств против нас, затрудняют движение страны по пути прогресса. Последствия негативно сказываются на нас. Мы призываем к срочной и безоговорочной отмене санкций против Зимбабве. Эммерсон Мнангагва, глава Зимбабве

По словам лидера страны, Зимбабве благодарна тем международным организациям и отдельным странам, которые выступают за снятие введенных коллективным Западом санкций. Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что государство стремится быть для всех другом. В вопросе внешней политике власти проводят контакты с другими странами на основе взаимопонимания, сотрудничества и партнерства.

Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Петербургом и островом Джерба с 15 ноября.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций