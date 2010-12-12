Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Петербургом и островом Джерба с 15 ноября

Пассажиры смогут улететь из Пулково в Тунис раз в 10 дней в рамках программы "Экспресс Тур".

Авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует запуск прямых рейсов между Петербургом и островом Джерба (Тунис) с 15 ноября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Пассажиров будут перевозить в южную страну раз 10 дней в рамках программы "Экспресс Тур". Путешественникам нужно предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сданный за 48 часов, либо экспресс-тест, который нужно сделать за сутки до начала регистрации. Также стоит ещё раз уточнить актуальные правила въезда в Тунис перед вылетом.

Остров Джерба расположен на средиземноморском побережье Африки. О является самым крупным островом региона с площадью 514 кв. км.

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Фото: Piter.TV