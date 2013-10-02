Стали известны наиболее популярные зарубежные направления для путешествий во времена санкций

Представители компании TEZ TOUR рассказали Piter.TV, какие страны выбирают отечественные путешественники в новых условиях обстоятельствах, и как не прогадать с бюджетными путёвками за рубеж.

В период санкций многие привычные европейские направления отдыха стали для россиян непозволительной роскошью, либо вовсе закрыли свои границы даже для тех, у кого уже оформлена виза. Однако ряд государств по-прежнему открыт для путешественников. Piter.TV пообщался с представителями туристического оператора TEZ TOUR, чтобы узнать, в какую сторону сейчас смотрят российские туристы.

Как отмечают в компании, в связи с дефицитом авиаперевозок заметно сократилось количество желающих посетить такое популярное направление, как Греция. Особенно это заметно по сравнению с периодами 2021 и 2019 годов. Тем не менее, греческие курорты по-прежнему являются самыми востребованными у соотечественников среди всех европейских направлений в связи с минимумом визовых формальностей и демократичными ценами.

Путешественники из РФ могут забронировать как отдельно проживание, так и пакетные туры с авиаперелетом на регулярных рейсах со стыковками, наиболее популярными из которых являются предложения а/к Etihad Airways cо стыковкой в Абу-Даби, а также рейсы с пересадкой в Стамбуле. Порядка 80% заявок приходится на отели категории 5*. представители туристического оператора TEZ TOUR

Также в TEZ TOUR подчеркнули, что у компании не возникает сложностей с записью в визовый центр, а у организованных туристов – с подачей документов, которые сейчас принимаются в таком же комплекте, что и раньше. В компании заверили, что текущая политическая обстановка никак не отразилась на желании и готовности Греции сотрудничать с российским туристическим рынком. Сейчас минимальная стоимость туров из Москвы на неделю из расчета на человека в двухместном номере составит 117775 рублей в Санторини, а также 126393 рублей на Пелопоннес, 129625 рублей в Аттику, 141175 рублей в Салоники. Во всех перечисленных рейсах предусмотрено по одной пересадке. Самое бюджетное проживание на островах Крит, Родос, Корфу, Кос и Миконос обойдется в 5275 рублей.

Однако греческое направление оказалось не единственным в списке доступных прямо сейчас. Путешественники из Петербурга и Ленинградской области охотно раскупают туры в Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд и на Мальдивы. Также поступают бронирования путешествий по всей стране в Венесуэлу.

Среди самых бюджетных предложений - туры в Египет. Стоимость отдыха на 7 ночей с вылетом из Санкт-Петербурга и проживанием в отеле 4* на все включено начинается от 149 тысяч рублей на двоих. представители туристического оператора TEZ TOUR

Ранее мы сообщили о том, что туристы стали дольше гостить в Петербурге.

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