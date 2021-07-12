Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: Сеул не хочет насильственной смены режима в КНДР

Юн Сок Ёль призвал Северную Корею у денуклеаризации.

Президент Южной Кореи не намерен менять статус-кво на Корейском полуострове силой. Соответствующее заявление политик сделал в рамках пресс-конференции, собранной по результатам стодневного пребывания главы государства на должностном посту.

Наше правительство не может этого гарантировать. Но ни я, ни наше правительство вовсе не желаем силового изменения нынешней ситуации в Северной Корее. Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи

По мнению лидера страны, для Кореи важно последовательно укреплять мир между северной и южной частями полуострова. При этом в Сеуле будут присутствовать изменения Пхеньяна, если они будут происходить в связи с самостоятельными решениями народа. В этом случае Юг окажет соседям как экономическую, так и дипломатическую помощь. Политик добавил, что Южная Корея готова содействовать нормализации отношений с Северной Кореей, а также с США, если будет остановлена ракетно-ядерная программа КНДР. Юн Сок Ёль уточнил, что главным условием для Кореи остается приверженность денуклеаризации.

В МИД РФ назвали фейком информацию об отправке добровольцев КНДР для участия в СВО.

Фото и видео: YouTube / 윤석열