Венесуэльский политический лидер Николас Мадуро заявил, что американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потратил не менее одного миллиарда долларов на финансирование попытки государственного переворота на территории страны в Латинской Америке. Соответствующее заявление сделал глава государства на встрече с местными жителями. Ранее он не раз выступал с критикой в адрес Илона Маска, который, по словам Николаса Мадуро, одержим идеей управлять Каракасом.
Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее одного миллиарда долларов.
Николас Мадуро, глава Венесуэлы
Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы.
Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro
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