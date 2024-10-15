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Президент Венесуэлы заявил, что Маск финансировал беспорядки в стране

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Николас Мадуро рассказал о попытке американского миллиардера повлиять на политическую ситуацию в Венесуэле.

Венесуэльский политический лидер Николас Мадуро заявил, что американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потратил не менее одного миллиарда долларов на финансирование попытки государственного переворота на территории страны в Латинской Америке.  Соответствующее заявление сделал глава государства на встрече с местными жителями. Ранее он не раз выступал с критикой в адрес Илона Маска, который, по словам Николаса Мадуро, одержим идеей управлять Каракасом. 

Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее одного миллиарда долларов.

Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: венесуэла, илон маск, латинская америка, массовые беспорядки, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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