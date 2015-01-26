Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы

В Каракасе сообщили о назначениях в кабинет министров.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о перестановках в правительстве боливарианской республики. Известно, что часть местных министров сохранила свои рабочие посты, а другие портфели были перераспределены между старыми и новыми участниками кабинета. Соответствующее заявление сделал глава государства на встрече с представителями коммун. Ролик опубликован на YouTube-канале администрации южноамериканского государства.

Утверждаю Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла, чтобы она продолжала стоять у руля и возглавлять ускоряющееся революционное правительство. Мы переходим к этапу народного самоуправления, где нет воздушного руководства, поверхностных форм правления и происходят глубокие изменения. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Кроме должности вице-президента Родригес в новом венесуэльском правительстве возглавит важнейшее для страны министерство нефти. Бывший министр нефти Педро Тельечеатепеь назначен на место главы министерства по промышленности и национального производства. В документе говорится о том, что такое назначение необходимо для восстановления всей государственной, смешанной и частной промышленности. На должность главы государственной нефтегазовой PDVSA, которую по совместительству занимал Тельечеа, сейчас заступает бывший вице-президент компании Эктор Обрегон.

В перечне чиновников, которые сохраняют посты в обновленном правительстве, указан глава министерства обороны и генерал Владимир Падрино Лопес, а также министр по делам коренных народов Клара Видаль и министр коммун и социальных движений Анхель Прадо. Второе лицо в социалистическом движении Венесуэлы и по совместительству спикер национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо возглавит в кабинете министров Венесуэлы министерство внутренних дел, юстиции и мира. на этой позиции он сменил предшественника, адмирала Ремихио Себальоса. Кроме Кабельо из местного парламента на работу в правительство перешли депутаты Гресия Кольменарес (теперь министр по делам молодежи) и Рикардо Санчес (стал министром высшего образования). В экономическом блоке глава государства сделал генерала Менри Фернандес министром сельскохозяйственного производства и земель. Министром по туризму назначена Летисия Гомес, а министром финансов и внешней торговли - Анабель Перейра Фернандес. Также губернатор штата Миранда Эктор Родригес переходит на рабочее место отраслевого вице-президента.

Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro