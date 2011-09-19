Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp

Глава Венесуэлы объяснил, как мессенджер угрожает стране.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat. Соответствующее заявление сделал глава государства на рабочей встрече с молодыми сторонниками. Мероприятие состоялось вблизи президентского дворца. Трансляция события велась на местном телеканале VTV.

Я сегодня публично ... разорву отношения с WhatsApp. Я навсегда удалю его со своего телефона. Там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы. Понемногу я переключу свои контакты на Telegram и WeChat. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Иностранный политик политик на встрече с военнослужащими обвинил социальную сеть TikTok, мессенджер WhatsApp в распространении ненависти в стране, назвав происходящее "киберфашистским переворотом". Президент Мадуро подчеркнул, что через WhatsApp угрозы поступают всему военному сообществу Венесуэлы, а также офицерскому составу, полицейскому сообществу, общественным лидерам и всем тем, кто выступает против фашизма.

В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro