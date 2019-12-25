Президент "Урала" предложил доиграть Кубок России в следующем сезоне

Турнир был прерван на стадии четвертьфинала.

По информации издания "Комсомольская правда", президент "Урала" Григорий Иванов предложил рассмотреть вариант с переносом матчей нынешнего розыгрыша Кубка России по футболу на следующий сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Турнир был прерван на стадии четвертьфинала. В полуфинал вышли три клуба - "Зенит", "Спартак" и "Химки". Четвертьфинальный поединок между ярославским "Шинником" и "Уралом" перенесли на 18 марта из-за неготовности поля команды хозяев. Однако в связи с эпидемией коронавируса турнир был приостановлен.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, когда следует возобновить чемпионат России.

Фото: fc-ural.ru