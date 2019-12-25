Генеральный секретарь РФС сообщил, когда может возобновиться сезон РПЛ

По его словам, потребуется четыре-пять недель, чтобы его доиграть.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС - прим.) Александр Алаев в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о возможности доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Хочу передать слова благодарности сотрудникам здравоохранения. Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее. Ключевая дата - 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант - 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня начнется сезон. Александр Алаев, генеральный секретарь РФС

Вчера, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее комментатор Георгий Черданцев высказался на тему досрочного чемпионства "Зенита" в РПЛ.

Фото: VK / @rfsruofficial