Георгий Черданцев высказался на тему досрочного чемпионства "Зенита" в РПЛ

Он считает, что это противоречит сути турнира.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев в своем Twitter-аккаунте поделился мнением о возможности признать "Зенит" досрочным победителем Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), если сезон будет досрочно завершен из-за эпидемии коронавируса.

Как можно "присвоить" чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования. Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах и Бельгии. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА. Георгий Черданцев, комментатор "Матч ТВ"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ.

Фото: matchtv.ru