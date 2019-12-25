Экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

По его словам, в таком случае ни одно место в таблице не будет легитимным.

Бывший защитник сине-бело-голубых Константин Лепехин в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился мнением о возможности досрочно завершить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) из-за эпидемии коронавируса. Вчера, 27 апреля прошло совещание руководства турнира с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат.

Ни одного место, в том числе первое, не будет легитимным, если сезон будет прерван. Душой я понимаю, что "Зенит" уже чемпион, но может быть и поэтому хочется, чтобы чемпионат был доигран. Чтобы потом через тридцать лет кто-то сказал, что вы стали чемпионом на бумаге. Да и "Зениту" это не нужно в первую очередь. Все прекрасно понимают, что для сохранения чемпионского звания им не надо прыгать выше головы. Так что понимаю позицию "Зенита", стремящегося доиграть сезон. Константин Лепехин, экс-защитник "Зенита"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее бывший полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков высказался о шансах доиграть сезон РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru