Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о шансах доиграть сезон РПЛ

Он уверен, что это важно для тех команд, которые борются за еврокубки.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о возможности доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса. Вчера, 27 апреля прошло совещание руководства турнира с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат.

Нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. "Зенит" на это сильно рассчитывает, "Локомотив" будет стараться попасть, "Краснодар" - не знаю. Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли. Понятно, что середина таблицы, может, и не желает играть, там действительно нет смысла тратить деньги на организацию матчей и при этом играть без зрителей. Наверное, так и будет. Это не очень экономически выгодно. Потратить много денег и не заработать при этом. Роман Широков, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее руководство РПЛ сообщило, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Фото: fc-zenit.ru