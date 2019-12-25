Наркосеть с лабораторией в Орловской области раскрыли после многолетней деятельности.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семерым участникам межрегионального преступного сообщества, занимавшегося производством и сбытом наркотиков, а также отмыванием преступных доходов. Максимальный срок лишения свободы составил 15 лет. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По материалам дела, не позднее января 2018 года неизвестные организаторы создали в теневом сегменте интернета сеть по изготовлению и продаже синтетических и растительных наркотиков. Внутри сообщества действовала строгая иерархия. В его структуру входили руководители, технологи, производители, перевозчики, фасовщики, операторы, администраторы и закладчики. Участники общались только через мессенджеры, не встречались лично и не использовали голосовые звонки.

В 2020 году трое фигурантов приобрели частный дом в Орловской области и оборудовали в нём подпольную лабораторию. Производство синтетических веществ организовали по инструкциям удалённых технологов. Перевозчики доставляли наркотики партиями от 10 до 50 килограммов на личных и арендованных автомобилях, а также на такси. За эту работу они получали от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. В других регионах вещества фасовали на разовые дозы и прятали в тайниках.

Преступная сеть действовала в Петербурге, Москве, Мордовии и ещё в 21 регионе Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. С мая 2019 года по март 2024 года участники изготовили более 6 килограммов синтетического наркотика, продали свыше 6,2 килограмма различных запрещённых веществ и подготовили к сбыту ещё не менее 75,5 килограмма.

Расчёты проводились в биткоинах. Трое участников выводили средства через теневые обменники, разделяли переводы на небольшие суммы, а затем легализовали деньги посредством обналичивания и приобретения товаров.

Троих мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 15 лет в колонии строгого режима. Им также назначили штрафы от 250 тысяч до 1 млн рублей.

Ещё одного подсудимого оправдали по статье об участии в преступном сообществе, однако за наркопреступления он получил 6 лет колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей.

Три женщины получили от 7 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев колонии общего режима. Размер назначенных им штрафов составил от 110 до 500 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства более 1,1 млн рублей преступных доходов фигурантов.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга