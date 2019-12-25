Президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном не состоится

Ранее Хабиб заявил, что готов драться с американцем.

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter-аккаунте ответил на слухи о том, что он и президент России Владимир Путин договорились о поездке Хабиба Нурмагомедова на бой с Тони Фергюсоном. Их поединок должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Это абсолютная неправда. Турнир состоится, но без участия Нурмагомедова. Я объявлю состав участников завтра", - написал Уайт.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Спустя два дня чемпион UFC заявил, что готов встретиться с американским бойцом.

Ранее Нурмагомедов высказался об идее попросить президента России помочь с вылетом в США.

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