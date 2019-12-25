Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с Тони Фергюсоном

Ранее он говорил, что бой не состоится.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что готовится к встрече с американским бойцом Тони Фергюсоном. Их поединок должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Я работаю в зале каждый день и готов на 100%. Мне до сих пор не сказали, где будет бой, до которого осталось 16 дней. Это непрофессионально, Тони Фергюсон тоже говорил о том, что не будет подписывать договор на поединок, если не будет знать заранее место проведения. Если в UFC прямо сейчас назовут мне место, и я смогу вылететь из России, то я буду драться", - приводит слова Нурмагомедова телеканал ESPN.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя.

Фото: VK / @ufc