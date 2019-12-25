Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

Американец сравнил действующего чемпиона в легком весе с собакой.

Американский боец Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с отменой боя между ним и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Они должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали. Я - наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой, он встрял", - написал Фергюсон в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее президент UFC прокомментировал информацию об отмене боя.

Фото: VK / @ufc