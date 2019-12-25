  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент UFC прокомментировал отмену боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Сегодня, 10:38
35
d_s_sarkisov

Президент UFC прокомментировал отмену боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

0 0

Ранее он опровергал все слухи и говорил, что бой состоится.

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию об отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Встреча бойцов должна была состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Состоится ли бой Фергюсона против Гэтжи? Не готов обсуждать с прессой детали поединка", - приводит слова Уайта портал Yahoo Sports.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее президент UFC заявлял, что встреча бойцов пройдет "где-то на этой планете".

Фото: VK / @ufc

Теги: ufc, джастин гэтжи, тони фергюсон, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии