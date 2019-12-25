Президент UFC прокомментировал отмену боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию об отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Встреча бойцов должна была состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Состоится ли бой Фергюсона против Гэтжи? Не готов обсуждать с прессой детали поединка", - приводит слова Уайта портал Yahoo Sports.
Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.
Ранее президент UFC заявлял, что встреча бойцов пройдет "где-то на этой планете".
Фото: VK / @ufc
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