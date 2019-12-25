Глава UFC заявил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится

По его словам, поединок состоится "где-то на этой планете".

Глава UFC Дэйна Уайт опроверг слухи о том, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 не состоится.

"Я еще ничего не решил, но, вероятно, скоро все вам расскажу. Большинство журналистов - полные идиоты. Как только ты даешь им понять о своих планах, они сразу пытаются сломать то, над чем ты работал. Больше не буду рассказывать им. Послушайте вот что: бой Хабиба и Тони состоится, 18 апреля, где-то на этой планете. Я дам вам знать, когда будет нужно", - приводит слова Уайта портал BJPenn.

Напомним, 30 марта Хабиб Нурмагомедов заявил, что не успел вылететь в Нью-Йорк на поединок с Тони Фергюсоном до того, как Россия закрыла границы. По слухам, вместо него на турнире UFC 249 выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее стало известно, что UFC нашли место для проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

Видео: YouTube / UFC