В UFC нашли место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

Президент UFC Дана Уайт заявил о том, что нашел место, где пройдет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

"Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов, мероприятие пройдет за закрытыми дверями. Нурмагомедов каждый день пишет мне с просьбой "указать локацию". Однако место есть, оно уже почти готово. Бой состоится, как и все остальные поединки турнира. Но уверен, что могут возникнуть проблемы" - приводит слова Уайта портал портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состояться в ночь с 18 на 19 апреля. Также в рамках турнира примут участие еще три бойца из России в трех весовых категориях: Магомед Анкалаев (полусредний вес), Ислам Махачев (легкий вес) и Умар Нурмагомедов (легчайший вес).

Ранее была информация, что в UFC официально подтвердили перенос боя.

Видео: YouTube / UFC Russia