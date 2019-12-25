UFC официально подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

Встреча бойцов должна была пройти в ночь с 18 на 19 апреля.

Как сообщила пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC - прим.), запланированный в Нью-Йорке турнир по смешанным единоборствам UFC 249 не состоится в связи с эпидемией коронавируса.

Главным событием турнира должен был стать бой за чемпионский титул в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Их встреча должна была состояться раньше, в рамках других турниров UFC. По но разным причинам ни одна из запланированных встреч не состоялась.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля. Также в рамках турнира примут участие еще три бойца из России в трех весовых категориях: Магомед Анкалаев (полусредний вес), Ислам Махачев (легкий вес) и Умар Нурмагомедов (легчайший вес).

Ранее мы писали о том, что Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов.

Видео: YouTube / TRUE GYM