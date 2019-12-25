Хабиб Нурмагомедов высказался об идее попросить Владимира Путина помочь с вылетом в США

Он не собирается просить у президента России частный самолет.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину для того, чтобы вылететь в США на бой с Тони Фергюсоном. Их поединок должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

"Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Тысячи людей умирают из-за коронавируса. Кому я должен позвонить? Дэйна Уайт (президент UFC - прим.) позвонит Трампу, а я позвоню Путину и попрошу дать мне самолет, а потом позвоню Трампу и попрошу дать мне разрешение на прибытие в США? Это сумасшествие", - сказал Нурмагомедов в интервью каналу ESPN.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. По слухам, вместо него выступит американец Джастин Гэтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов снова заявил о готовности встретиться с Тони Фергюсоном.

Фото: VK / @ufc