Башар Асад должен встретиться с ВЛадимиром Путиным.

Сирийский президент Башар Асад, находящийся в Москве с официальным рабочим визитом, в среду 15 марта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ подчеркнули, что иностранный политик оставил венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского национального флага. Главу страны сопровождала делегация. Торжественная церемония состоялась при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула. Участники мероприятия почтили память почтил память павших воинов минутой молчания.

Напомним, что Асад Башар прибыл в Москву во вторник вечером. В подмосковном аэропорту "Внуково" главу государства встретили специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства по иностранным делам Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов. Сегодня гость встретился с коллегой Владимиром Путиным. В последний раз они виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.

Полянский считает, что Дамаск готов работать над гражданским примирением в Сирии.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье, RT