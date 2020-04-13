В России оценили деятельность Башара Асада по возвращению сирийцев на Родину.

Первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский считает, что Дамаск готов работать над гражданским примирением в Сирии. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. В РФ уверены в том, что местное правительство на конкретных примерах показывает, что способствует мирному урегулированию конфликтов на территории страны.

Дамаск демонстрирует готовность….работать на треке задержанных и пропавших без вести. Иными словами, правительство Сирии работает над выполнением резолюции СБ 2254. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Дмитрий Полянский указал на документ, подписанный президентом Сирии Башаром Асадом "об амнистии граждан страны". Речь идет о людях, которые были осуждены за террористическую деятельность и прочие преступления, совершенные до 30 апреля 2022 года. Исключением стали те фигуранты, действия которых повлекли за собой гибель людей. Ранее Асад также одобрил январскую амнистию для уклонистов от воинской службы. В России полагают, что такая работа правительства формирует на Ближнем Востоке благоприятный климат для возвращения сирийских граждан в свои дома.

Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память украинцев, погибших в ходе кризиса.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций